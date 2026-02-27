Treni, per tre weekend modifiche sulle linee Genova – Milano e Genova – Torino

Genova. Per consentire l’operatività dei cantieri, nelle giornate di sabato e domenica dei weekend dal 28 febbraio all’1 marzo, dal 21 al 22 marzo e dal 28 al 29 marzo i treni Regionali da Milano e Torino a Genova percorreranno l’itinerario alternativo via Busalla, Isola del Cantone, Genova Sampierdarena con rimodulazione degli orari, alcuni collegamenti della relazione Genova – Arquata e nel nodo di Genova saranno cancellati.

Modifiche anche per i treni a lunga percorrenza tra Genova e Torino e Milano.

