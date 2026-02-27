Vigili del fuoco, il comandante Conti: “Carenza di organico ci affligge, ma noi ci siamo sempre: lì dove serve”

Una riflessione sulla carenza di organico e l’elogio all’impegno costante di tutto il Corpo. Questo il cuore del discorso della comandante Maria Francesca Conti durante le celebrazioni per la fondazione dei Vigili del Fuoco presso il Comando di Valdellora. La Spezia conta 150 unità e nell’ultimo anno ha portato a termine 4mila interventi tra la sede centrale e i distaccamenti di Sarzana, Brugnato e il porto, insieme ai volontari di Levanto. Una mole di lavoro con una concentrazione delle attività durante il periodo estivo grazie al supporto del presidio rurale nel Parco nazionale delle Cinque Terre.

Le cerimonie, svoltesi alla presenza del Prefetto della Spezia Andrea Cantadori e di numerose autorità, si sono aperte con il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Prefetto ha espresso il proprio plauso per l’operato del Comando: “Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco per la dedizione e la professionalità con cui svolgono il servizio in favore della collettività. Con un forte senso del dovere e un impegno costante i Vigili del Fuoco garantiscono – ogni giorno – la tutela della vita umane e la salvaguardia delle nostre città e del patrimonio naturale”.

