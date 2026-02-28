Avegno: ciclista 61enne, trauma cranico; al San Martino in elicottero

Alle 14 circa, lungo la trafficatissima strada provinciale 333, nel territorio comunale di Avegno , un ciclista 61enne ha avuto un incidente riportando un trauma cranico.

In suo soccorso sono intervenuti i militi della Croce Verde di Recco che gli hanno praticato le prime cure. L’uomo, in codice giallo, è stato poi trasportato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul luogo dell’incidente sono anche arrivati i carabinieri di Santa Margherita per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabiltà.

