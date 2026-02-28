Calciobalilla/ Camogli: torneo in bocciofila, con dodici squadre

Alla bocciofila “A. Corzetto” di Camogli è in corso un torneo di calciobalilla con 24 partecipanti divisi in 12 squadre. Nel 2024 una cinquantina di soci della bocciofila ha formato un gruppo per organizzare incontri di gioco anche con il fine di creare un’occasione di aggregazione tra persone di tutte le età.

“Quasi tutti i giorni ci troviamo per giocare ed una volta al mese organizziamo un torneo – spiega Amedeo Schiappacasse, portavoce del gruppo – Oltre a ciò partecipiamo ad un Campionato e giochiamo anche in altre città, iniziando ad essere conosciuti. Tra i partecipanti ci sono anche donne, che giocano bene. Ringrazio a nome di tutti il Comune, che ci sostiene, e la bocciofila nella persona di Roberto Vucas, che ci ha accolto.”.

