Intervento con lieto fine questo pomeriggio sulla scogliera Levanto-Bonassola: tutto è partito dall’avvistamenti di un animale con delle corna avvistato mentre stava nuotando. Si è poi compreso si trattasse di un capriolo, apparso stremato dalla fatica e per questo appoggiato ad uno scoglio. Con la giusta dose di calma, pazienza e tanta professionalità sono stati i vigili del fuoco ad agguantarlo e portarlo in salvo. L’animale aveva anche una zampa rotta ma ora potrà essere curato adeguatamente.

L’articolo Capriolo trovato a nuotare in mare, salvato dai vigili del fuoco proviene da Città della Spezia.

