Giornata mondiale delle malattie rare: storie di vita, coraggio e dignità. “Siamo rari ma non diversi”

Liguria. “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta“.

E lo sa bene chi, a causa di malattie rare, ha lasciato questo momento per volare in cielo, in un rapporto indefinito e immateriale che collega cielo e terra. O chi invece vive ancora e lotta quotidianamente senza guardarsi indietro, mai. Un esempio di vita, di lotta, perché se hai vissuto veramente, se hai goduto di ogni attimo, nonostante la clessidra segnasse il battito di un conto alla rovescia inesorabile, hai trovato la forza di combattere sulla terra senza pensare al dopo.

