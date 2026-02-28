Lavagna: adesione al progetto regionale su supercalcolo e IA

Il Comune di Lavagna ha comunicato l’adesione al Protocollo d’Intesa che candida Genova e la Liguria a diventare hub strategico nazionale ed europeo per il supercalcolo e l’intelligenza artificiale. Un’iniziativa che punta ad attrarre investimenti e nuove opportunità per imprese e talenti nel campo dell’innovazione e della ricerca. Lavagna ha deciso, così, di collaborare per posizionare la Liguria al centro delle sfide tecnologiche ed è il primo comune del Levante ad entrare nel progetto condiviso.

