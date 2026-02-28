L’enogastronomia ligure in vetrina a Parigi

Dall’ufficio stampa Regione Liguria

“Tra fine maggio e inizio giugno le eccellenze enogastronomiche liguri viaggeranno alla volta di Parigi, per una settimana dedicata alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. “Un’attività di promozione che permetterà ad alcune ricchezze della tavola ligure di essere presentate, degustate e promosse nell’ambito di Epic, il principale luogo di riferimento dell’enogastronomia di qualità francese”.

