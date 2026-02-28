Quanto Tigullio a Sanremo: da Gianna Pratesi a Sayf, passando per Eyeline

Anche questa edizione di Sanremo sta per concludersi e tra poche ore scopriremo il vincitore della 76esima edizione del Festival della musica italiana. Un’edizione speciale che ha portato con sé anche tanto Tigullio, con vari protagonisti presenti in tutte le fasi del festival. Il primo filo che collega l’Ariston al nostro territorio riguarda la partecipazione a Sanremo Giovani di Eyeline, Elena Passalacqua all’anagrafe, giovane cantante di Rapallo che è stata scelta tra i protagonisti della rassegna dedicata ai nuovi talenti affianco a nomi già noti alla Tv italiana come, tra l’altro, i due vincitori che si sono poi sfidati nella settimana sanremese Niccolò Filippucci e Angelica Bove. Inserita tra i grandi Eyeline ha dimostrato di essere in rampa di lancio con la sua “Finché dura” che è andata in diretta su Rai 2.

» leggi tutto su www.levantenews.it