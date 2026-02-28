Sampdoria, Gregucci: “Calciato con poca pericolosità, dobbiamo essere meno belli e più pratici”

Genova. Gregucci aveva definito alla vigilia Sampdoria – Bari la partita della vita. È andata decisamente male e il mister in conferenza stampa spiega: “Avevamo cominciato bene poi un episodio l’ha cambiata. Al primo tiro in porta abbiamo preso gol, poi abbiamo provato ad avere un po’ di dominio nel gioco, ma ci siamo infranti negli ultimi 20 metri pur avendo possibilità di tirare”.

I blucerchiati dopo la serie di sei risultati utili consecutivi, sono incappati nelle sconfitte peggiori perché contro delle concorrenti alla lotta per non retrocedere. Zero punti tra Mantova e Bari, un punto con le due squadre se si conta anche l’andata. Un magrissimo e preoccupante bottino.

