Under 14 Femminile: Pallavolo Spezia e Volley Santo Stefano in semifinale territoriale per la fase regionale

Sono state ufficializzate le date delle semifinali territoriali del campionato Under 14 Femminile, fase decisiva della stagione. La competizione entra nel vivo: restano infatti quattro le squadre ancora in corsa per il titolo di Campione Territoriale, ma soltanto due conquisteranno l’accesso alla fase regionale.

Le semifinali in programma sono:

Giovedì 5 marzo 2026, ore 19

Palazzetto dello Sport di Riccò del Golfo

Scuola di Pallavolo Spezia – VBC Rapallo

Lunedì 9 marzo 2026, ore 19

Casa Marchesani di Chiavari

VBC AMIS Chiavari – Volley Santo Stefano di Magra

Sfide che si preannunciano equilibrate e di alto livello tecnico, con in palio non solo l’accesso alla finale territoriale, ma anche un posto tra le migliori formazioni della regione. Il calendario completo con date e orari delle gare è disponibile su fipavonline.it. Le squadre sono ora pronte a dare il massimo in questa fase cruciale della stagione.