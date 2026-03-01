Albissole con sette vite, Cattardico: “Chi dice che siano miracolati ci dà forza”

BORZOLI. Un pareggio che pesa e che allunga la striscia di imbattibilità dell’Albissole. Dopo l’1-1 contro la Sestrese, mister Cattardico analizza la sfida senza troppi giri di parole.

“Assolutamente, noi venivamo dalla partita in coppa, dalla partita col Savona domenica e oggi, a mio avviso, abbiamo incontrato una grandissima squadra perché la Sestrese oggi ha dimostrato di essere una grande squadra e ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a rimanere in partita, abbiamo avuto cuore e abbiamo creduto fino alla fine di agguantare il pareggio. Penso che questi ragazzi oggi abbiano fatto qualcosa di incredibile. Avevamo tanti assenti e importanti, ma noi siamo questi: chi ha giocato oggi ha fatto una partita incredibile”.

