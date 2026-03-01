Ex rifugio antiaereo Tommaseo, affidati i lavori di recupero, restauro e valorizzazione

Aggiudicati i lavori per l’intervento di recupero, restauro conservativo e valorizzazione dell’ex ricovero antiaereo Tommaseo, nel quartiere spezzino del Torretto. A occuparsene sarà l’impresa CMCI, concorso stabile con sede a Genova, che ha offerto un ribasso di oltre il 20 per cento. Importo dell’aggiudicazione di circa 144mila euro, più circa 3mila euro di oneri per la sicurezza, per complessivi ca. 147mila euro oltre Iva. Lo scorso autunno c’era stata stata l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento, redatto dall’arch. Stefano Calabretta, a cui aveva fatto seguito l’attivazione della gara per l’affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo, una procedura negoziata che ha visto il Comune invitare sette operatori e ricevere tre proposte; a essere selezionata quale vincitrice, come detto, quella della CMCI.

