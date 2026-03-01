Festival di Sanremo a Sal Da Vinci, il genovese Sayf secondo. Bucci e Ferro: “Liguria sempre protagonista”

“Rivolgiamo i nostri più sinceri complimenti a Sal Da Vinci per un successo meritato, che premia talento, passione e capacità di emozionare il pubblico. Il Festival di Sanremo si conferma ancora una volta un appuntamento di straordinaria rilevanza culturale e mediatica, capace di parlare a un pubblico sempre più ampio e internazionale”. Lo dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente e assessore alla cultura Simona Ferro. “Un ringraziamento – proseguono – va all’organizzazione del Festival, al Comune di Sanremo e alla Rai che anche quest’anno hanno garantito un evento di altissimo livello, in grado di accendere per un’intera settimana i riflettori sulla Liguria, valorizzandone il territorio, l’immagine e la capacità di accoglienza. Desideriamo inoltre rivolgere un plauso speciale a Sayf, che con il suo secondo posto ha rappresentato con orgoglio Genova e la Liguria: il nostro territorio non viene meno alla sua tradizione e continua a essere protagonista anche dal punto di vista artistico e creativo. Il suo risultato è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità regionale”.

