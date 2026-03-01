Forza Coraggio-Bolanese finisce in parità

Finisce in parità all’Astorre Tanca tra Forza e Coraggio e Bolanese. Alcune occasioni da rete mancate dagli ospiti nel secondo tempo, poi nella ripresa ci si mette l’espulsione di Sommovigo per somma di ammonizioni al 5′, ironia della sorte i padroni di casa passano in vantaggio subito dopo con Cantoni pronto a scattare sul filo del fuorigioco, al 17′ i bolanesi potrebbero pareggiare su calcio di rigore procurato da Dascanio…ma Adroit respinge la botta di Castellenotti dal dischetto e successivamente sulla respinta Billi tira fuori: ci mette una pezza al 25′ Briselli, di testa, su un corner di Carta. Nel finale sfiorano il gol dapprima il “solito” Carboni da una parte e quindi Tacchini dall’altra. FORZA E

FORZA CORAGGIO – BOLANESE 1 – 1

MARCATORI: Cantoni al 52′ e Briselli al 70′.

FORZA E CORAGGIO: Adroit, Amalfitano, Morettini; Boggio, Fiocchi,

Macchioni; Pesare (68′ Heredia), Ibba, Cantoni; Ardovino e Pesalovo. A

disp. Ciardi, Carofiglio, Coste, Bondi, Ratti, Galeazzi, Ballerini, Arena. All.

Michelagnoli.

BOLANESE: Biagioni, Billi, Dascanio; Carta (75′ Beggiato), Briselli,

Sommovigo; Degano, Castellanottti, Macchini (55′ Colombo); Tacchini e

Maggiari (57′ Cecchinelli). All. Neri.

ARBITRO: Giuffra di Chiavari.

