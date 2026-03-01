Il Savona spreca e pareggia ancora, Ninivaggi: “Partita difficile da commentare, serve più cattiveria”

Il Savona crea tantissimo ma non basta. Come contro l’Albissole, e stavolta in maniera ancora più evidente, i biancoblù producono di più degli avversari ma alla fine portano a casa solo un punto. Il 2-2 contro il Legino sta strettissimo alla squadra di Carlo Sarpero, anche oggi squalificato e sostituito in panchina da Lorenzo Ninivaggi. Proprio il vice allenatore ha commentato il match ai nostri microfoni.

Dichiara Ninivaggi: “È difficile commentare una partita così. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, potevamo fare più gol. Dovevamo stare un pochino più attenti sulle preventive, abbiamo preso qualche infilata di troppo. Ma comunque non ho capito il rigore assegnato a loro: il giocatore del Legino doveva ancora cadere e l’arbitro aveva già fischiato per un contrasto normale. Sapevamo che il 2-1 sarebbe stato un risultato difficile da gestire. Commentiamo di nuovo pali, traverse, parate del portiere e un gol annullato non capisco ancora per quale motivo“.

