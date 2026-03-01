Inaugurato il nuovo “Fondo Librario Angelo Landi” di Bolano

Con l’inaugurazione ufficiale e l’apposizione della targa commemorativa, il Comune di Bolano sabato ha consacrato la nascita del Fondo Librario Angelo Landi, ospitato presso l’Archivio Storico comunale in Piazza Castello. Un momento solenne e partecipato che ha visto una presenza numerosa di cittadini, amministratori ed esponenti del mondo politico e culturale del territorio. La targa, collocata all’ingresso del fondo, riporta una citazione significativa: “Quando tutto sarà stato pensato e tutto sarà già stato detto, si ricomincerà, come si fa da tempo immemorabile, a pensare ancora e a dire le stesse cose”, tratta dall’Abate Dinouart, L’arte di tacere, e richiamata nell’opera La Provincia dimezzata di Angelo Landi. Una frase che sintetizza il valore profondo dell’iniziativa: la cultura come esercizio continuo di riflessione, memoria e rinnovamento.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Paolo Adorni e l’assessore Tiziana Scappazzoni per il Comune di Bolano, il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, Andrea Cerri, Alberto Battilani già sindaco di Bolano, Marino Fiasella e Pino Ricciardi già presidenti della Provincia, oltre agli onorevoli Andrea Orlando e Valdo Spini. I loro interventi hanno restituito un ritratto articolato di Angelo Landi, figura pubblica di riferimento, intellettuale rigoroso e uomo di grande sobrietà.

