La festa della donna celebrata in parrocchia: amore e accoglienza della vita

Sabato prossimo, vigilia dell’8 marzo, festa della donna, si tiene alla Spezia il terzo e ultimo incontro della serie “Il dono del corpo: amore, intimità e vita”, che avrà per tema “Accogliere la vita: scelte naturali per l’amore di coppia”. La festa della donna, osserva una nota dell’ufficio diocesano Pastorale Famiglia e Vita, che lo propone, non vuol essere soltanto ricorrenza celebrativa, bensì opportunità per riflettere sul valore del corpo femminile, sulla sua capacità generativa e sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e della responsabilità. Relatori saranno alcuni insegnanti del Climb, Centro ligure Metodo Billings, organizzazione di volontariato che promuove l’insegnamento e la diffusione del Metodo Billings come strumento di conoscenza dei ritmi di fertilità e che si impegna inoltre nell’educazione dei giovani alla responsabilità verso l’amore, la famiglia e la vita. L’incontro non è rivolto solo a coppie di sposi ma anche ai giovani e agli anziani, perché invita tutti a vivere e ad accettare il proprio corpo “in una relazione diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e per accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato” (Papa Francesco, enciclica “Laudato Si’, 155). L’appuntamento è per sabato alle 17 presso l’oratorio della parrocchia di San Pietro apostolo a Mazzetta. Al termine, alle 19.30, ci sarà la tradizionale “raviolata”, seguita da una tombolata per grandi e piccini. Sarà a disposizione un servizio di attività dedicata ai bambini (“baby-sitting”). Per informazioni e adesioni, scrivere con whatsapp al numero 351.5042844.

