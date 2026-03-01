ll disastro dello Spezia convince Stillitano a rimanere almeno fino alla sfida con il Padova

Charlie Stillitano prolunga la sua permanenza alla Spezia, dopo essere tornato venerdì sera, alla vigilia della sfida contro la Reggiana. Il disastro sportivo dei bianchi, sconfitti anche dagli emiliani al Picco, ha cambiato i piani del presidente, che rimarrà con il gruppo almeno fino alla partita con il Padova, seguendo la squadra in trasferta. Stillitano aveva seguito lo Spezia anche a Cesena, tornando in America nei primi giorni della scorsa settimana e facendo tappa nuovamente alla Spezia proprio per la partita del 28 febbraio, che lo ha convinto a prolungare il soggiorno.

Il presidente continua ad instillare fiducia nel suo gruppo nonostante la nuova sconfitta, l’ottava della gestione Roberto Donadoni, confermato come tecnico dello Spezia solo pochi giorni fa. A Padova, dove si giocherà tra meno di 48 ore, una nuova opportunità per uno Spezia che resta in vita in classifica ma che deve per forza di cose ribaltare un trend ai limiti del drammatico.

