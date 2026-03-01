Pallanuoto: la Venere Azzurra travolge Persicetana e conferma la sua leadership in classifica

Il fortino della piscina “2 Giugno” resta inespugnabile, per la Venere Azzurra confermata la leadership assoluta in classifica. Nella sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, la formazione di coach Foti sfodera una prestazione di altissimo livello, regolando l’U.P. Persicetana con un netto 18-11. Una vittoria corale con la quale gli spezzini lanciano un segnale inequivocabile a tutto il girone: mentre alle loro spalle regna la bagarre per la seconda posizione, la Venere procede nel suo cammino senza conoscere ostacoli. Un percorso perfetto, ulteriormente impreziosito dalle risposte dei tanti giovani del vivaio che, trovando sempre più spazio in prima squadra, stanno dimostrando di essere pronti per palcoscenici importanti.

La cronaca del match

Primo Quarto

L’approccio della Venere è devastante. Conselmo Matteo apre le marcature, seguito a ruota da Pelliccia F. La Persicetana prova a scuotersi con Massari, ma i padroni di casa sono spietati: Sisti , Telara e Gatto firmano il parziale di 5-1 che mette subito in chiaro le gerarchie.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com