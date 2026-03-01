Ragazzino accoltellato sull’autobus, Filt Cgli: “Ancora violenza sui mezzi pubblici”

Genova3. Il sindaco di categoria Filt Cgil interviene sul caso del ragazzino accoltellato a bordo di un autobus Amt della linea 7 per tornare a parlare di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.

“Lasciamo agli inquirenti il compito di svolgere tutte le indagini necessarie per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. Al giovane ferito rivolgiamo il nostro augurio di una pronta e completa guarigione – si legge nella nota sindacale – la Filt Cgil, insieme alle altre organizzazioni sindacali, è da anni impegnata con gli enti territoriali nella ricerca di strumenti efficaci per contrastare e prevenire i fenomeni di violenza che, sempre più frequentemente, si verificano anche sui mezzi pubblici”.

