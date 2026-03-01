Rapallo: Forum Salute & Sanità col sottosegretario Marcello Gemmato

Dall’ufficio stampa Iree Media Promotion

Lunedì 2 marzo 2026 presso l’Excelsior Palace Hotel la quarta edizione del Forum promosso da TN Events&Media. Al centro il nuovo sistema sanitario regionale e le prospettive di evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Rapallo, domenica 1 marzo 2026 – Sarà il Sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato ad aprire con un videomessaggio istituzionale la IV edizione del Forum Salute & Sanità, in programma domani lunedì 2 marzo 2026 presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo.

Promosso da TN Events&Media, il Forum si conferma un autorevole momento di confronto sul futuro della sanità italiana, dedicato all’evoluzione del sistema tra innovazione tecnologica, sostenibilità e riorganizzazione territoriale.

L’edizione 2026 assume un significato particolare per la Liguria, configurandosi come occasione pubblica di confronto e dialogo sul nuovo sistema sanitario regionale. Il Forum riunirà istituzioni, manager della sanità pubblica e privata, professionisti, imprese e mondo accademico in uno spazio aperto di condivisione, favorendo l’integrazione tra soggetti pubblici e privati chiamati a costruire insieme i modelli organizzativi e assistenziali del futuro.

“Il Forum di Rapallo rappresenta un laboratorio di idee e proposte concrete per il futuro della sanità italiana”, dichiara Massimiliano Monti, editore di Telenord e promotore dell’evento. “Ricerca, intelligenza artificiale e sostenibilità devono tradursi in scelte strategiche capaci di rendere il sistema sanitario più efficiente, accessibile e vicino ai cittadini.”

“ll Forum Salute & Sanità di Rapallo ci consente di entrare nel vivo della riforma del Sistema sanitario regionale e di confrontarci sulla portata di questo cambiamento organizzativo– sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria-. Siamo in una fase cruciale: da un lato stiamo attuando un percorso di riorganizzazione che punta a rafforzare la sanità territoriale, integrare ospedale e territorio, investire in digitalizzazione e innovazione; dall’altro, abbiamo aperto un confronto con i principali stakeholder sul nuovo Piano sociosanitario regionale, che definirà la visione strategica dei prossimi anni. Occasioni come questa sono fondamentali perché mettono attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti, manager, imprese e mondo accademico. Il dialogo con tutti gli attori interessati è essenziale per costruire un modello di sanità sempre più efficiente e sostenibile”

I lavori prenderanno il via alle ore 9.45 con i saluti istituzionali, moderati da Roberto Rasia Dal Polo, e con l’intervento dell’editore di Telenord Massimiliano Monti. Seguirà l’Onorevole Matteo Rosso, membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, quindi il videomessaggio del Sottosegretario Marcello Gemmato. A seguire interverranno Alessandro Bonsignore, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova, e Pierluigi Vinai, Direttore Generale ANCI Liguria.

La seconda sessione sarà dedicata alla nuova sanità in Liguria, con l’intervista all’Assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, seguita dal confronto, moderato da Maurizio Michieli, con i Direttori Generali delle principali realtà sanitarie del territorio: Monica Calamai, Direttore Generale A.O.M., Marco Damonte Prioli, Direttore Generale A.T.S., Francesco Quaglia, Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera, Renato Botti, Direttore Generale dell’Ospedale Gaslini, Luisa Pareto, Responsabile del Sistema Informativo Aziendale dell’Ospedale Evangelico Internazionale, Paolo Bordon, Direttore Generale Area Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. L’attenzione sarà rivolta in particolare all’attuazione del nuovo progetto sanitario regionale, considerato leva strategica per il potenziamento dei servizi territoriali e l’innovazione dei modelli organizzativi e di cura.

Il contributo del mondo accademico sarà affidato al Professor Elio Borgonovi, Presidente CERGAS – SDA Bocconi, che offrirà una lettura strategica delle trasformazioni in atto nel sistema sanitario italiano. La sessione dedicata alla digitalizzazione e alla sanità vedrà gli interventi di Riccardo Battaglini, Direzione Centrale Business e Servizi di Liguria Digitale, e di Carlo Bassanini, Direttore Commerciale Coopservice, mentre il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci concluderà i lavori della mattinata.

Nel pomeriggio il Forum proseguirà con la sessione dedicata agli scenari attuali e futuri della sanità. Interverranno Marco Fertonani, Amministratore Delegato CDS, Federico Patrone, Direttore Generale Garofalo Health Care, Giuseppe Croce Bermondi, Amministratore Delegato Villa Esperia, Alessandro D’Errico, Head of Medical Network Management and Anti-Fraud di Unisalute, Simona Lombardi, Regional Director Synlab Liguria, Stefano Faraldi, Direttore Liguria e Toscana KOS Care, Livio Pietro Tronconi, Amministratore Delegato ICLAS e Presidente Nazionale AIOP sezione ospedaliera, e Gabriele Nicolini Direttore Medico di PIAM Bruschettini. Seguiranno gli interventi dei coordinatori di area Marino Anfosso, Monica Cirone, Ivan Mazzoleni, Maria Elena Secchi, Paolo Cavagnaro

La giornata si concluderà con la tavola rotonda dedicata alle categorie professionali e imprenditoriali, alla quale prenderanno parte Alessandro Bonsignore per l’Ordine dei Medici, Massimo Gaggero per ANDI Genova, Claretta Femia per l’Ordine degli Psicologi della Liguria, Elisabetta Grillo per la Sezione Sanità di Confindustria Genova e Vittoria De Astis per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Il take home message finale sintetizzerà i principali spunti emersi nel corso dei lavori.

