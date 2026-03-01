Rapallo: giunta Ricci bis; chi ha vinto e chi ha perso

“Passata è la tempesta: odo augelli far festa …”. Non occorre scomodare Leopardi per capire che dopo la fallita sfiducia al sindaco Elisabetta Ricci, nel mondo politico rapallese vi siano vincitori e vinti. Un argomento che certamente incontra pareri discordi ma che in ogni caso è motivo di riflessione e discussione.

Tra i vincitori il sindaco Elisabetta Ricci che non voleva interrompere il mandato e c’è riuscita. Sul suo medagliere, al momento, gli importanti accordi con Portofino (turismo) e Camogli (Clarisse). Aldilà della mai sopita rivalità tra “Campodonico” e “Bagnasco”, tra i vincitori va annoverato il gruppo Mentore Campodonico (presidente del Consiglio), Fabio Mustorgi (assessore) e Dorotea Giavina (capogruppo). Quest’ultima, ha elencato i motivi per cui l’amministrazione deve proseguire il mandato: acquisto complesso Emiliani; costituzione società partecipata, convenzione per la piscina, piano commerciale e piano demaniale. Se questi punti saranno realizzati, il gruppo Campodonico, alla vigilia della prossima campagna elettorale, qualsiasi sia il candidato sindaco che appoggerà, potrà vantare quanto realizzato. Tra i vincitori anche Salvatore Alongi , forse tradito almeno due volte durante la lunga crisi, che ha preferito uscire dignitosamente da questo parlamentino.

