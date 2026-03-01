Un 15enne accoltella 14enne su bus; arrestato il primo; in rianimazione il secondo

Dall’ufficio relazioni pubbliche della Questura di Genova

Nella serata di sabato 28 Febbraio, la Polizia di Stato è intervenuta a seguito della segnalazione di un minore accoltellato a bordo di un autobus sul ponente cittadino. La vittima, un 14enne di origine tunisina, era stata brutalmente aggredita con due fendenti che lo avevano colpito al petto ed all’addome.

Il minore, immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso, è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico al fine di ridurre il versamento di sangue causato dalle ferite. Attualmente si trova ricoverato in rianimazione non in pericolo di vita.

Le prime indagini effettuate dalla Squadra Mobile e da personale delle Volanti, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Genova, hanno consentito di identificare il presunto responsabile che è stato rintracciato nell’immediatezza dei fatti e trovato in possesso degli indumenti utilizzati (di cui in parte aveva provato a disfarsi) durante l’aggressione, che era stata ripresa dalle telecamere installate a bordo del mezzo pubblico.

L’indagato, anche lui minore di 15 anni nato a Genova, è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al G.I.P. Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto e la ricostruzione del movente alla base del gesto.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, e che per l’indagato, vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

