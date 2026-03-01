Venerdì 6 marzo alle 17:30 si terrà alla sala “Giulia Civitico” di Vezzano ligure (Via Verdi, 19) l’incontro pubblico “Lavoro e formazione: una realtà a portata di tutti”, realizzato nell’ambito del progetto “In Rete con InfoLavoroSpezia”, di cui il Comune vezzanese è partner e che vede il Comune della Spezia quale capofila.

“Trovare lavoro è determinante non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della dignità personale e siamo convinti che il percorso dovrebbe essere maggiormente semplificato, meno complesso, con l’eliminazione di quegli ostacoli che caratterizzano un mercato molto selettivo, con offerte a breve termine e basse paghe, con carenza di competenze specifiche, inesperienza e una forte concorrenza”, si legge in una nota del Comune di Vezzano che, attraverso l’assessore al Lavoro Sabrina Flotta, invita la cittadinanza a partecipare all’incontro. “L’organizzazione dell’evento è pertanto improntata sul coinvolgimento e sullo scambio interattivo dei partecipanti, in modo tale da fornire le giuste informazioni sulla base delle reali esigenze manifestate dai cittadini presenti – proseguono da Palazzo civico -. Sarà un evento indirizzato ai giovani e a coloro che sono in cerca di occupazione per scoprire opportunità professionali e di formazione, con l’intento di rendere più semplice il percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Saranno a disposizione durante l’incontro soggetti di rilievo nel settore della formazione dell’orientamento al lavoro, per raccontare le ultime novità e le opportunità aperte nella provincia spezzina. Durante l’evento si potrà prenotare un colloquio individuale per ricevere una consulenza gratuita e personalizzata che si terrà presso lo sportello di orientamento al lavoro del Comune già attivo sul territorio vezzanese”.

Al termine dell’iniziativa sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

L’articolo Vezzano, venerdì un incontro dedicato a chi cerca opportunità di lavoro e formazione proviene da Città della Spezia.

