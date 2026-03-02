COMMENTA
8 marzo, gli eventi di Wall of Dolls onlus per celebrare la giornata internazionale della donna

Genova. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Wall of Dolls Onlus Liguria promuove due giornate di eventi, il 6 e 7 marzo, tra Genova e Portofino con l’obiettivo di sensibilizzare, educare e rafforzare la rete territoriale contro la violenza di genere. Un programma articolato e partecipato che coinvolge studenti, istituzioni, giornalisti, professionisti, volontari e cittadini, ribadendo con forza che il cambiamento culturale e l’empowerment femminile sono una responsabilità collettiva.

“Regione Liguria è al fianco di associazioni come Wall of Dolls – dichiara Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità – che grazie all’impegno costante delle sue volontarie porta avanti un lavoro capillare su tutto il territorio genovese e ligure. In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, la proposta si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, coinvolgendo cittadini di ogni età e professionisti di diversi settori, attraverso spettacoli, inaugurazioni e iniziative di prevenzione. L’8 marzo è una giornata di festa, ma anche un momento di riflessione: ci ricorda quanto resti ancora da fare per garantire pari opportunità concrete e, soprattutto, quanto sia fondamentale non smettere di impegnarsi per eliminare la violenza di genere dalla nostra società”.

