Amiu, Usb torna all’attacco: “Esternalizzazioni e blocco del turn over, così azienda senza futuro”

Genova. Un futuro aziendale incerto, con servizi esternalizzati e le carenze di personale divenuti oramai una criticità strutturale che viene affrontata di volta in volta con contratti precari. Questa sono in sintesi le preoccupazioni del sindacati di base Usb per Amiu, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Genova e nel territorio metropolitana.

Preoccupazioni messe nero su bianco in una nota stampa diramata in queste ore, in previsione di un prossimo incontro che i rappresentanti sindacali avranno con la nuova dirigenza e con l’amministrazione comunale. Un incontro atteso e che arriva in uno momento cruciale per l’azienda: entro la metà di marzo, infatti, sono attesi i risultati dello studio voluto dall’amministrazione comunale sull’andamento della Tari e – conseguentemente -sulla chiusura del ciclo dei rifiuti con un nuovo impianto di cui la Liguria è sprovvista. Su questo sempre a marzo, dovrebbe partire il bando regionale per il project financing per la realizzazione di un termovalorizzatore: “La Regione, tramite l’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti, nella prospettiva della chiusura del ciclo, ha emesso un bando per la costruzione di un termovalorizzatore al quale hanno partecipato 6 grandi operatori”. Amiu non è tra questi: aveva chiesto un proroga dei termini per approfondire, prorogata negata da Regione Liguria. Ora il timore di Usb è che, in questo complesso mosaico, l’azienda municipale non abbia alcuna “voce in capitolo”.

