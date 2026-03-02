Carcare, il Pd sul termovalorizzatore: “Crediamo che le valutazioni del sindacalista Fit Cisl siano superficiali”

Carcare. Il Circolo PD di Carcare interviene per rispondere pubblicamente alle dichiarazioni della Fit Cisl Savona e del suo Segretario Danilo Causa in merito al suo parere favorevole sul termovalorizzatore in Valbormida, o meglio, nel sito di Italiana Coke.

“Si tratta di una posizione certamente legittima, ma che riteniamo profondamente sbagliata – afferma il segretario Simone Formento – È sbagliata perché va contro il chiaro orientamento delle istituzioni locali, che si sono espresse in modo compatto contro il progetto del termovalorizzatore in Valbormida. È sbagliata perché si pone in contrasto con la cittadinanza, che anche nell’ultimo incontro pubblico con il Presidente della Regione Marco Bucci ha ribadito con forza di non voler svendere ancora una volta il proprio territorio. Ed è sbagliata, soprattutto, nei confronti dei lavoratori”.

