Domenica ai Giardini Caneva si apre la terza edizione di “Spazio Verde Festival”

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, prenderà il via ai Giardini botanici Caneva di Sarzana (Via Berghini 4) la terza edizione di “Spazio Verde Festival”, rassegna che “nasce per parlare della natura, di tutto ciò che riguarda l’ecosistema e gli equilibri del pianeta terra, delle vicende umane e della ricerca antropologica di un proprio ‘spazio’ in cui si sta in sintonia con sé stessi”, si legge in una nota. Apertura alle 16.00. In programma visita guidata alla collezione botanica con recital musicale itinerante eseguito dal vivo da Federico Cappa e, a chiudere, un concerto di violino; i partecipanti riceveranno omaggi floreali.

Ingresso con biglietto intero a € 16 (biglietto ridotto per ragazzi fino ai 18 anni a € 14, gratis per bambini sotto i 5 anni).

La rassegna è ideata e curata da Francesco Millepiedi, Enrico Caneva, Thomas Diego Armonia, Federico Cappa e Pietro Balestri e prodotta da Eventi Salute Società Spettacolo e dall’Associazione Botanica Giardini Caneva.

In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

