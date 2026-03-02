Donadoni non è in discussione, Spezia a Padova senza Skjellerup e con qualche cambio rispetto alla Reggiana

Roberto Donadoni non è in discussione anche dopo la sconfitta contro la Reggiana e con il Padova non si giocherà la panchina. Lo Spezia si aggrappa alla trasferta veneta per ritrovare quell’entusiasmo naufragato dopo il ko dello scorso sabato, ben consapevole di giocarsi una grande fetta del proprio futuro proprio in questo mese di marzo. Seconda partita in pochi giorni, per Donadoni poche chance di variare la formazione: out Skjellerup in avanti, fanno parte della rosa sia Valoti e Bandinelli, tornati in campo nell’ultimo turno, e anche Hristov, in panchina per la sfida ai veneti. Qualche ricambio nel mezzo e sulle fasce, contro un Padova che sta bene e ha la chance di chiudere il discorso salvezza.

Conferme per il 3-5-2 con Di Serio che ritrova la titolarità in avanti, insieme ad Artistico. Panchina per Vlahovic, in un reparto in grande difficoltà dal punto di vista numerico con le assenze di Skjellerup e Lapadula. A centrocampo può rivedersi Comotto dall’inizio, al posto di un Adamo che potrebbe finalmente tornare sulla fascia. Possibile alternanza con Sernicola, con Aurelio a sinistra. Nel mezzo ancora Romano e Bellemo. In difesa, probabile il rientro di Ruggero per Vignali, che non ha sfigurato nemmeno con la Reggiana, a completare il reparto con Mateju e Bonfanti davanti a Radunovic.

