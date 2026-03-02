L’Udi spezzino propone “A nome di tutte”, spettacolo teatrale sulla violenza di genere

L’Udi – Unione donne in Italia della Spezia organizza per domenica 8 marzo, Giornata internazionale della donna, lo spettacolo teatrale “A nome di tutte”, scritto e diretto da Tina Iovine – in scena con Lisa Baggio e Bruno Liborio – e dedicato al tema della violenza di genere. “Attraverso parole, musica e interpretazioni intense, lo spettacolo porterà in scena storie di vita, testimonianze e momenti di profonda riflessione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla consapevolezza. Il teatro diventa così uno spazio di confronto e partecipazione collettiva, capace di dare voce a chi spesso non riesce a farsi ascoltare” dicono dall’Unione donne in Italia della Spezia nel presentare l’iniziativa, che, aggiungono, “vuole essere non solo un momento artistico, ma anche un’occasione per ribadire con forza che la violenza non è mai giustificabile e che il cambiamento passa dall’impegno di tutti”. Lo spettacolo, a ingresso libero, si terrà al Circolo Fantoni di Galleria Adamello alle 16. L’associazione promotrice invita la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Perché l’8 marzo non sia soltanto una celebrazione, ma un momento di consapevolezza e responsabilità condivisa”, concludono dall’Unione donne in Italia spezzina.

