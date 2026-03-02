Medio Oriente, un centinaio di turisti liguri bloccati a Dubai e nel Golfo: “Riprotezioni in corso”

Genova. Sono circa un centinaio i turisti liguri che in queste ore stanno cercando, con ansia e preoccupazione, di tornare a casa dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran ha infatti provocato la più grande interruzione aerea degli ultimi anni: migliaia i voli cancellati, con gli hub mondiali di Dubai e Doha deserti, ancora di più i passeggeri rimasti bloccati.

Caos nei cieli dopo gli attacchi: liguri fermi a Dubai e Doha, agenzie al lavoro per i rientri

» leggi tutto su www.genova24.it