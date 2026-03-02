Pallanuoto, buona la prima per la Venere Azzurra femminile

Inizia con una vittoria il campionato di Serie B 2026 per le ragazze della Venere Azzurra, vittoriose a Genova con la S.s. N. Mameli per 14 a 11. Questo il tabellino:
Mameli 11 – Venere Azzurra 14
(2-5, 4-3, 3-5, 2-1)
N. Mameli:
1 Frolla M., 2 Campanella A. (1), 3 Invernizzi E. (2), 4 De Scalzo C., 5 Vettorello V. V2),
6 Javarone E., 7 Corsi G., 8 Olcese S., 9 Samueli V. (2), 10 Stradella A., 11 Canepa A.
(2), 14 De Gregori C. (2).
Venere Azzurra:
1 Blasoni S., 2 Costa S. (2), 3 Davini A., 4 Figoli M., 5 Arlotta S., 6 Vanelo L. (6), 7
Pisacane M. (5), 8 Moretti G. (1), 9 Ioime M., 10 Santeramo R., 11 Gianstefani C., 12
Fioravanti N..
Superiorità Numeriche: N. Mameli 2/9 + 2 rigori. Venere Azzurra 7/11 + 2 rigori 1
sbagliato. Uscite per somma di espulsioni: Vetterollo (M) IV tempo, EDCS Stradella
(M) IV tempo.
Arbitro: Piano Marco.