Sanità tra innovazione e sostenibilità: al IV Forum Salute & Sanità il confronto sul futuro del sistema

Rapallo. Il IV Forum Salute & Sanità, organizzato da TN Events&Media e condotto da Roberto Rasia dal Polo insieme a Maurizio Michieli, ha dedicato la seconda parte dei lavori a un approfondito confronto sugli equilibri e sulle prospettive del sistema sanitario, riunendo istituzioni, management sanitario, professionisti e rappresentanze imprenditoriali in un dialogo concreto e orientato alle soluzioni.

Ad aprire il dibattito del pomeriggio è stata la sessione dedicata agli scenari attuali e futuri della sanità, con un focus sugli assetti economici e organizzativi e sul ruolo strategico dell’integrazione tra pubblico e privato. Sono intervenuti Marco Fertonani (Amministratore Delegato CDS), Federico Patrone (Direttore Generale Garofalo Health Care), Giuseppe Croce Bermondi (Amministratore Delegato Villa Esperia), Alessandro D’Errico (Unisalute).

» leggi tutto su www.genova24.it