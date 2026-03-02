Spiagge, l’assessore Scajola: “Sostegno ai balneari in questa fase di cambiamento”

Liguria. L’assessore regionale al Demanio marittimo e costiero Marco Scajola, coordinatore del tavolo nazionale sul demanio marittimo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è intervenuto oggi alla tavola rotonda delle Associazioni dei Balneari dal titolo “Nuovi scenari, nuove sfide: il futuro delle imprese balneari”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi che interessano il settore, dall’evoluzione normativa alle sfide legate alla sostenibilità economica e ambientale, passando per l’innovazione dei servizi e la valorizzazione del turismo costiero. Un dialogo aperto e costruttivo tra istituzioni e operatori, finalizzato a individuare soluzioni concrete per garantire continuità, competitività e qualità alle imprese balneari.

