Bonfanti: “Felice ma anche rammaricato. Buone prestazioni ma tanta sfortuna”

“Sono molto contento per il primo gol in maglia Spezia ma sono anche rammaricato per il risultato. Secondo me veniamo da un periodo in cui abbiamo fatto buone prestazioni, ma c’è tanta sfortuna. Ora dobbiamo prepararci per sabato e per il grande test con il Monza per fare bene davanti ai nostri tifosi”. Commenta così Giovanni Bonfanti il pareggio dello Spezia contro il Padova, un 2-2 che porta a tanta amarezza ai bianchi.

Un gol e un assist per il difensore arrivato in prestito dall’Atalanta, fin qui tra i più positivi da gennaio: “Spingere è nelle mie caratteristiche. Sono un difensore e prima devo difendere ma se ho la possibilità di andare avanti lo faccio”.

