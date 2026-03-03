Ciclismo, saranno 160 i corridori al via del 63° Trofeo Laigueglia

Laigueglia. Dopo la verifica licenze, sono 160 i corridori confermati al via del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, in programma domani mercoledì 4 marzo (elenco iscritti e partenti su https://trofeolaigueglia.it/documenti-di-gara-26/).

Tra i grandi nomi internazionali, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Michael Storer e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling), Romain Gregoire e David Gaudu (Groupama-FDJ United), Benoit Cosnefroy e Felix Grossschartner (UAE Team Emirates-XRG), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Alex Aranburu (Cofidis) e Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost), oltre a giovani talenti come Antonio Morgado, Adria Pericas e Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG), Jakob Omrzel e Oliver Thomas Stockwell (Bahrain Victorious) e Gustave Blanc (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies).

