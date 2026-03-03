Inchiesta sul voto di scambio, la Regione Liguria non si costituisce parte civile: scontro tra maggioranza e opposizione in consiglio

La Regione Liguria non si costituirà parte civile nel procedimento penale legato alla maxi inchiesta sul presunto voto di scambio alle elezioni regionali del 2020. La decisione è stata ribadita ieri in Consiglio regionale dall’assessore Alessio Piana, delegato a rispondere in aula in assenza della vicepresidente Ferro, nel corso della discussione su due interrogazioni presentate dalle opposizioni.

Piana ha spiegato che la Giunta ha effettuato “le necessarie valutazioni e i necessari approfondimenti” e ha ritenuto più efficace riservarsi la possibilità di un’azione civile autonoma in caso di eventuale condanna degli imputati in sede penale. La scelta, secondo l’assessore, consentirebbe di evitare “l’onere finanziario di un incarico a un avvocato penalista esterno” e sarebbe giustificata anche dall’assenza di risorse interne all’Avvocatura regionale con una specializzazione specifica in materia penale.

