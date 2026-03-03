Italiana Coke, Natale e Arboscello (PD): “No al termovalorizzatore in Valbormida, Sì a piano di riconversione industriale”

Cairo M. “Abbiamo presentato un ordine del giorno da discutere in Consiglio regionale per l’avvio di un tavolo istituzionale che oltre agli enti locali, il mondo associativo, le organizzazioni sindacali e datoriali veda la presenza della Giunta regionale, del Ministero dell’industria e quello dell’Ambiente per verificare quale progettualità mettere in campo per la riconversione attraverso programmi capaci di coniugare sviluppo e ambiente delle aree industriali oggi utilizzate da Italiana Coke”.

Così i consiglieri regionali PD Davide Natale e Roberto Arboscello sul futuro delle aree industriali nel territorio cairese.

