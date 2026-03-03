Le pagelle: Mateju da incubo ma per fortuna c’è Bonfanti. Luce Comotto, Artistico è un totem

Radunovic 5,5 – Una incertezza su un tiro-cross nel primo tempo ma poi buona amministrazione. Potrebbe forse fare qualcosa in più nella respinta prima del gol di Sgarbi, ma va anche detto che dei suoi non c’è nessuno sveglio sulla respinta. Non può nulla sul bis di Lasagna.
Ruggero 6 – Preso in mezzo tra due uomini sul gol del Padova, non gioca una partita malvagia seppure venga ammonito e salterà per squalifica il Monza. Rapido e reattivo, la sua miglior partita con lo Spezia. (Dal 75’ Vignali 6 – Non corre pericoli).