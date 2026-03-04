Amici e conoscenti vanno a cercarlo: trovato morto in casa a Vernazza

Amici e conoscenti non lo vedevano da qualche giorno e sono andati a cercarlo. Purtroppo però per lui, 67 anni, sagrestano del Santuario della Madonna di Reggio di Vernazza, non c’era più nulla da fare: l’uomo era spirato in casa per cause naturali. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Corniglia, l’automedica del 118 Delta 3 e l’auto infermieristica India 50 da Levanto. Presenti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

