Calcio/ Samp, pari nel recupero contro la Juve Stabia: Di Pardo risponde a Correia

Di Pardo segna al 93’ e consente alla Sampdoria di evitare la sconfitta sul campo della Juve Stabia nel turno infrasettimanale di Serie B. Al Menti di Castellammare finisce 1-1: vantaggio campano all’89’ con Correia, replica blucerchiata nel recupero con l’esterno che firma il pari. La squadra guidata da Salvatore Foti, in panchina per l’assenza di Gregucci fermato da problemi di salute, sale così a 30 punti in classifica.

Foti opta per il 3421. Tra i pali torna Martinelli; in difesa agiscono Viti, Abildgaard e Pala. Sulle corsie Di Pardo e Giordano, con Esposito e Conti in mezzo al campo. Alle spalle di Brunori trovano spazio Begic e Cherubini.

