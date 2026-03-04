Cavi: i cetacei del Mar Ligure protagonisti a scuola

Da Ivano Massa, Società Cavese

Un viaggio affascinante alla scoperta dei giganti del mare che popolano il Mar Ligure: è questo il cuore dell’intervento di divulgazione scientifica che si è svolto presso la scuola primaria Vera Vassalle, proposto dalla S.S.Cavese Settore Mare “U Cantu” A.S.D. e realizzato in collaborazione con l’Associazione Menkab Il Respiro del Mare.

L’iniziativa ha coinvolto gli alunni in un percorso educativo dedicato ai cetacei che abitano il nostro mare, tra cui balenottere comuni, capodogli e delfini. Attraverso immagini, racconti e materiali multimediali, i bambini hanno potuto conoscere da vicino le caratteristiche biologiche di queste specie, i loro comportamenti e le principali minacce legate all’inquinamento e alle attività umane.

