Il ciclista morto a Recco era Marcello Venanti, lo schianto su una strada percorsa decine di volte

Genova. Si chiamava Marcello Venanti l’uomo di 48 anni morto martedì 3 marzo sulla strada provinciale 333 a Recco schiantandosi con la sua bicicletta contro un camion. Agente di commercio, nato a Chiavari ma residente a Genova, Venanti era un cicloamatore esperto e aveva percorso quel tratto di strada, da solo o in gruppo, moltissime volte.

Iscritto alla pagina facebook Genovaciclabile, in passato, si era lamentato della pericolosità delle strade per chi si muove in bici e di una sorta di “accanimento” nei confronti dei ciclisti da parte di chi viaggia in auto ma anche da parte delle forze dell’ordine e dei conducenti di mezzi pubblici.

