La Marina mette ordine in arsenale, entro un anno saranno abbattuti oltre venti edifici fatiscenti

Dovrebbe partire entro la fine dell’estate la campagna di “bonifica edilizia” predisposta dal Comando marittimo Nord all’interno dell’arsenale marittimo della Spezia. Oltre trenta edifici inutilizzati sono stati individuati tra quelli ormai irrecuperabili dopo decenni di abbandono, che è andato di pari passo con il decadimento del ruolo del presidio industriale statale. Saranno abbattuti seguendo un piano di demolizioni che è passato nelle mani della stessa direzione dell’arsenale, che ora cerca professionisti per la redazione del progetto esecutivo.

Diciotto edifici spariranno tra settembre 2026 e aprile 2027. Si tratta di primo lotto per cui il Genio della Marina ha già svolto un censimento dettagliato e acquisito i permessi relativi presso l’Ufficio centrale del demanio e del patrimonio della Difesa, che ha confermato come questi non abbiano alcun valore storico artistico e non siano sottoposti a vincoli. Si trovano in diverse aree del compendio, dai pressi della direzione alla zona della fonte della Sprugola, dal bacino 6 all’area dell’ex chiesa di San Francesco Grande fino alle vasche di San Vito e alla discarica di Campo in Ferro. Un totale di diverse migliaia di metri quadri e tonnellate di calcestruzzo e metallo da demolire e smaltire.

