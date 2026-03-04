Maggiore regala tre punti al Bari, pari Pescara e Samp, Mantova ko. Lo Spezia è penultimo

Giulio Maggiore rischia di aver affossato il suo Spezia. Il centrocampista del Bari, con un colpo di testa, manda ko l’Empoli e regala ai pugliesi il primo successo in casa del 2026, oltre quattro mesi dopo l’ultima volta. I biancorossi scavalcano così lo Spezia in classifica, ora penultimo in solitaria davanti solamente a un Pescara che sfiora il miracolo con il Frosinone. Avanti 0-2 allo Stirpe, gli abruzzesi restano in dieci a poco più di cinque minuti dalla fine e si fanno rimontare dagli uomini di Alvini, che pareggiano al 95esimo.

Pareggio per la Sampdoria, che sempre nel recupero rimonta la Juve Stabia, così come finisce in parità la sfida tra la Carrarese e il Catanzaro, con un 3-3 pirotecnico. Sconfitto il Mantova sul campo del Palermo, lo Spezia, a quota 26 punti, vede la salvezza diretta distante tre punti. Ma con in mezzo ora tre squadre, il destino non è più nelle proprie mani.

