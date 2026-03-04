Meteo Liguria, tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso

Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore e nei prossimi giorni sarà influenzato da un aumento della pressione sul Mediterraneo centro occidentale, legata a sua volta da un sistema depressionario presente tra penisola iberica e Marocco.

Secondo il centro meteo Limet oggi, mercoledì 4 marzo, il meteo in Liguria sarà quindi caratterizzato, in mattinata, da cieli velati sulla fascia costiera, mentre sui versanti padani ci aspettiamo nuvolosità più compatta pur senza fenomeni. Nuvolosità in parziale diradamento ovunque nel corso del pomeriggio.

