Sampdoria, Mancini: “Punto prezioso, il nostro obiettivo rimane la salvezza”

Castellammare. Un’altra prova opaca per la Sampdoria dopo le due sconfitte consecutive contro Mantova e Bari. Questa volta però un risultato utile è arrivato grazie al gol nel recupero di Di Pardo. Blucerchiati che al momento sono a +2 dalla zona playout.

“Accogliamo questo pareggio come un punto prezioso, sono convinto potrà tornarci utile a fine stagione”. A dirlo è il direttore sportivo Andrea Mancini, oggi ai microfoni del club a causa dell’assenza di Gregucci. “La prestazione non è stata sicuramente tra le migliori, anche se in altre occasioni, in cui probabilmente meritavamo qualcosa in più, il risultato non è arrivato. Oggi, invece, forse meritavamo qualcosa in meno, ma siamo riusciti a reagire, nonostante il gol subito all’89’, che avrebbe potuto spezzare le gambe a chiunque”.

