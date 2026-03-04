‘Santa’: don Luca Sardella superstar, dottorato “summa cum laude”

Massimo riconoscimento accademico, a Roma, per don Luca Sardella: alla Pontificia Università Lateranense ha discusso il dottorato in Diritto canonico con la tesi “Discrezionalità e abuso di potere nell’Ordinamento canonico”, ottenendo “summa cum laude” e la pubblicazione integrale del lavoro. La Lateranense – ateneo pontificio legato in modo speciale alla Santa Sede e tradizionalmente chiamato “Università del Papa” – è una delle istituzioni di riferimento per gli studi ecclesiastici e giuridici.

Il tema affronta un nodo concreto: fin dove può spingersi la “discrezionalità” di chi governa, amministra o decide nella Chiesa, e quando invece quel margine diventa abuso di potere, con ricadute su diritti, tutele e correttezza degli atti.

