Triennale delle opere pubbliche, Ferrante al centrodestra: “Nessuna risorsa è stata tagliata”

Genova. “Il programma triennale prevede nel corso del 2026 investimenti in opere di manutenzione diffusa per 13 milioni e 900mila euro e con la prima variazione non si taglierà nulla. Si sta adeguando la programmazione per meglio rispondere ai bisogni manutentivi della città e consentire agli uffici di dare una pronta risposta a tutte le diverse esigenze e necessità”. Lo dice l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Massimo Ferrante, rispondendo agli attacchi del centrodestra.

“Le risorse disponibili non consentono di finanziare ulteriori interventi quindi, comportandoci come un buon padre di famiglia, spostiamo i finanziamenti sulle reali necessità – aggiunge Ferrante – il dissesto idrogeologico è una delle priorità della città e lo dimostrano i recenti eventi calamitosi. Mai questa amministrazione sposterebbe risorse destinate a finanziare interventi diffusi di prevenzione”.

